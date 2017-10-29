Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Волкер: Администрация США активно обсуждает возможность поставок оружия Украине


29.10.2017   14:56
Администрация США активно обсуждает возможность передачи оружия Украине, - об этом специальный представитель госдепа США Курт Волкер сообщил агентству «Рейтер» в ходе визита в Киев.

«Ни у кого нет никакого основания беспокоиться по поводу чьей-либо самозащиты, если только такая сторона не является агрессором. Так что этот вопрос не должен быть спорным», - заявил американский дипломат.

Он также прокомментировал переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым в Белграде 7 октября, отметив, что они были конструктивными.

«Мы пытаемся понять, сможем ли выступить с общими идеями о том, как миротворческие силы могут способствовать разрешению конфликта на Донбассе», - отметил Курт Волкер.

По мнению специального представителя госдепа США, миротворческие силы могут быть более эффективными только в том случае, если будут наделены более сильным мандатом, чем это предлагает Москва.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Роснефть» из-за санкций заморозила нефтедобычу на участке в Черном море
GEM Fest 2018 пройдет в Анаклия 9-12 августа
В Грузии нет проблемы с рабочими местами - гендиректор MCB Georgia
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Представители аппарата Госминистра по делам примирения возложили цветы к памятнику Дмитрия Гулия
В Абхазию завезли ядохимикаты для борьбы с мраморным клопом
Правительство Грузии создает программу защиты и развития абхазского языка
Потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 9% - глава «Черноморэнерго»
Три человека попали в больницу после ДТП в Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении может быть упразднен институт омбудсмена
Правительство Грузии о поддерживает территориальную целостность Испании
Мгебришвили: Погранполиция в ближайшие полгода получит новые вертолеты
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна