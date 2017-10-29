Волкер: Администрация США активно обсуждает возможность поставок оружия Украине

29.10.2017 14:56 Администрация США активно обсуждает возможность передачи оружия Украине, - об этом специальный представитель госдепа США Курт Волкер сообщил агентству «Рейтер» в ходе визита в Киев.



«Ни у кого нет никакого основания беспокоиться по поводу чьей-либо самозащиты, если только такая сторона не является агрессором. Так что этот вопрос не должен быть спорным», - заявил американский дипломат.



Он также прокомментировал переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым в Белграде 7 октября, отметив, что они были конструктивными.



«Мы пытаемся понять, сможем ли выступить с общими идеями о том, как миротворческие силы могут способствовать разрешению конфликта на Донбассе», - отметил Курт Волкер.



По мнению специального представителя госдепа США, миротворческие силы могут быть более эффективными только в том случае, если будут наделены более сильным мандатом, чем это предлагает Москва.















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