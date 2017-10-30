В результате нападения диверсантов погиблა Народный герой Украины Амина Окуева

30.10.2017 23:46 В результате диверсионного нападения под Киевом погибла Народный герой Украины Амина Окуева, ее муж Адам Осмаев - ранен. Нападение диверсантов произошло в поселке Глеваха под Киевом. Эту информацию Цензор.НЕТ подтвердил товарищ Окуевой Дмитрий Булатов.



Народный депутат Украины, советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что автомобиль Окуевой был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской Области.



"В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. На месте работают следственно - оперативные группы полиции. Украина всегда будет помнить и скорбеть о своей прекрасной и чистой дочери. Приношу свои соболезнования родным и близким Амины. Лучшей памятью о ней будет справедливое возмездие всем тем, кто был причастен к этому страшному убийству", - написал он.



Напомним, вечером 1 июня в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Убийца, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

