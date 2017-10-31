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Российские оккупанты похитили двух человек с прилегающей к Ахалгори территории


31.10.2017   12:39
Российские оккупанты задержали двух человек на периметре оккупированного Ахалгори, вблизи от села Ахмаджи. Случай произошел вчера.

Задержанные находятся в здании цхинальской милиции, однако предположительно их переведут в изолятор предварительного заключения.

На данном этапе не известно, конкретно в какой ситуации были задержаны граждане. Известно только то, что они из села Окама Каспского района.

По информации Службы государственной безопасности, уже началась работа с целью их освобождения. Заработала горячая линия, а также о происшедшем проинформирована наблюдательская миссия Евросоюза.








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