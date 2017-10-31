В обсудили в Тбилиси пути решения нагорно-карабахского конфликта

31.10.2017 16:32 Представители гражданского общества Азербайджана и Армении 31 октября в Тбилиси обсудили пути мирного разрешения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.



В рамках конференции «Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и новая миссия гражданского общества», организованного при содействии грузинской стороны, свыше ста представителей гражданского общества, международных организаций, религиозных деятелей, политиков, дипломатов, ученых и СМИ из 14 стран мира обсуждали перспективы решения конфликта.



Мероприятие открыл председатель Кавказского международного центра геополитических и геоисторических исследований (Грузия), профессор Гурам Мархулия, который подчеркнул важность и уникальность формата международной конференции.



Затем выступили профессор Бакинского Государственного Университета Камиль Салимов с азербайджанской стороны и исследователь, гражданский активист Артур Агаджанов с армянской стороны.



Были обнародовали итоги Первого съезда «Гражданской Платформа для мира Армения-Азербайджан», состоявшегося накануне 30 октября в Тбилиси.



Было отмечено, что на съезде избраны сопредседатели руководящего состава Платформы: член азербайджанской общины Нагорного Карабаха, депутат парламента Азербайджана, Ровшан Рзаев, армянский экономист Рафаэль Исаханян, профессор БГУ, юрист Камиль Салимов, армянский исследователь, гражданский активист Артур Агаджанов.



Также на съезде Платформы был избран ее руководящий состав, экспертный совет и другие структуры.



Кроме этого, принято обращение к структурам ООН, странам-сопредседателям и председателям Минской группе ОБСЕ, другим европейским и международным организациям. Отдельные обращения были приняты к главе Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-Исламу Аллахшукюру Пашазаде, армянскому католикосу Гарегину II, Римскому папе Франциску с призывом содействовать деятельности и мирным инициативам Платформы.



Затем конференция «Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта и новая миссия гражданского общества» продолжила свою работу в рамках трех панелей.



Напомним, что еще в декабре 2016 года была создана «Платформа для мира между Арменией-Азербайджаном», которая стала большой надеждой для обществ Южного Кавказа. На данном этапе возникла необходимость реформировать и расширить деятельность Платформы. С этой целью на съезде в Тбилиси был избран обновленный, расширенный состав Платформы, в структуру и деятельность которой будут внесены значительные изменения, что позволит ей играть серьезную роль в мирном процессе на уровне ООН, МГ ОБСЕ и других международных организаций.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

