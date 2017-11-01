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Председатель сената Ирландии посетил цхинвальскую линию российской оккупации
01.11.2017 14:51
В рамках визита в Грузию председатель сената Ирландии Денис О ’Донован после встречи с представителями наблюдательской миссии Евросоюза побывал в Хурвалети.
Донован на месте ознакомился с положением в селах вдоль линии разделения, сложившимся в результате установленных ограждений, и встретился с местным жителем Датай Ванишвили, жилой дом которого уже несколько лет, как находится на оккупированной территории.
"Тревожно положение, сложившееся в результате ограждений. То, что мы увидели, знакомо для нашей страны, поскольку мы тоже испытали британскую оккупацию, и военное давление продолжалось десятки лет. Необходимо продолжать урегулирование конфликта мирным, дипломатическим путем. Мы поддерживаем территориальную целостность Грузии"- заявил Донован.
Сегодня же запланирована его встреча с министром иностранных дел Грузии.
Вчера с официальным визитом в Грузию прибыл председатель сената Республики Ирландия Денис О’Донован. Высокий гость покинет страну 3 ноября.
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