Маргвелашвили: Для восстановления территориальной целостности нужно дождаться соответствующего исторического момента

01.11.2017 15:18 В России периоды агрессивного развития сменяются сравнительно конструктивными периодами, поэтому для восстановления территориальной целостности нам нужно дождаться соответствующего исторического момента, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в интервью Deutsche Welle.



На вопрос журналиста о том, к каким мерам прибегает Грузия для реинтеграции оккупированных регионов, Георгий Маргвелашвили заявил, что в этом вопросе нужны осторожность и терпение.



«Мы имеем дело с Россией, поэтому нам следует проявлять осторожность и терпение. Россия наш северный сосед и крупное ядерное государство. Поэтому важно не поддаваться на провокации, Осторожные действия означают то, что мы должны уклонятся от конфликтов с Россией», - заявил Маргвелашвили.

По словам грузинского президента, Грузия должна дождаться исторического момента.



На вопрос журналиста о том, что означает «исторический момент», Маргвелашвили ответил, что, к примеру, историческим моментом было – падение Берлинской стены.



«Падение Берлинской стены было моментом, когда у европейцев появился шанс избавиться от искусственно проведенных границ. Проволочные заграждения в оккупированных регионах Грузии аналогичны Берлинской стене. До того, пока наступит такой момент, мы должны сохранить единство нашей страны, развивать контакты с населением оккупированных регионов и обеспечить стабильность до того исторического момента, которого мы ожидаем», - отметил Маргвелашвили.















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