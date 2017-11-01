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Маргвелашвили: Для восстановления территориальной целостности нужно дождаться соответствующего исторического момента
01.11.2017 15:18
В России периоды агрессивного развития сменяются сравнительно конструктивными периодами, поэтому для восстановления территориальной целостности нам нужно дождаться соответствующего исторического момента, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в интервью Deutsche Welle.
На вопрос журналиста о том, к каким мерам прибегает Грузия для реинтеграции оккупированных регионов, Георгий Маргвелашвили заявил, что в этом вопросе нужны осторожность и терпение.
«Мы имеем дело с Россией, поэтому нам следует проявлять осторожность и терпение. Россия наш северный сосед и крупное ядерное государство. Поэтому важно не поддаваться на провокации, Осторожные действия означают то, что мы должны уклонятся от конфликтов с Россией», - заявил Маргвелашвили.
По словам грузинского президента, Грузия должна дождаться исторического момента.
На вопрос журналиста о том, что означает «исторический момент», Маргвелашвили ответил, что, к примеру, историческим моментом было – падение Берлинской стены.
«Падение Берлинской стены было моментом, когда у европейцев появился шанс избавиться от искусственно проведенных границ. Проволочные заграждения в оккупированных регионах Грузии аналогичны Берлинской стене. До того, пока наступит такой момент, мы должны сохранить единство нашей страны, развивать контакты с населением оккупированных регионов и обеспечить стабильность до того исторического момента, которого мы ожидаем», - отметил Маргвелашвили.
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