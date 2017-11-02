Возведенные Россией искусственные барьеры будут разрушены надеждой на будущее нашего народа - президент

02.11.2017 16:07 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд побывали у оккупационной линии в селе Хурвалети.



По информации администрации грузинского президента, Георгий Маргвелашвили ознакомил находящуюся в Грузии с государственным визитом Керсти Кальюлайд с ситуацией на оккупированных территориях и заострил внимание на фактах нарушения прав и похищениях грузинских граждан, проживающих вблизи проволочных заграждений.



Президенты переговорили с живущим в селе Хурвалети, в оккупационной полосе Датой Ванишвилии и ознакомились с существующими на месте проблемами.



Георгий Маргвелашвили поблагодарил президента Эстонии и эстонскую делегацию за то, что они побывали у оккупационной линии в Хурвалети.



«...Сегодня мы живем в этой обстановке, в этой обстановке строим европейскую Грузию и эти совершенно отвратительные барьеры падут, так же как пали в Европе другие искусственные барьеры.



Они будут разрушены не военной силой, а посредством твердого экономического курса нашей страны, тем открытым сердцем и той надеждой на будущее, которое есть у нашего народа, живущего на оккупированных территориях и контролируемой нами стране. В этом будущее нашей страны и спасибо за то, что вы поддерживаете эту позицию, разделаете эту позицию и помогаете Грузии на этом пути», - заявил Георгий Маргвелашвили.



Президент Эстонской Республики назвала колючие проволочные заграждения линией зла и представила Георгию Маргвелашвили созданную ЕС книгу, которая касается людей, проживающих у оккупационной линии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

