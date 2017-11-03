299 детей в селе у линии оккупации остались без школы

03.11.2017 19:21 В селе Квеши, находящейся у линии оккупации, через два месяца с начала учебного года 299 детей остались без школы. Треснувшие стены, обвисшие потолки, обсыпанная штукатурка в классных комнатах стала причиной требования родителей, чтобы администрация нашла альтернативное здание. Тем временем директору публичной школы Квеши эти факты не кажутся тревожными.



Другие сотрудники тоже подтверждают, что школа давно уже аварийная, и проблема не новая, но никто не может ответить, почему до начала учебного года школа не была основательно проверена, дети перераспределены в другие школы, и осуществлена реабилитация.



Сельчане рассказывают, что школа построена 40 лет назад, и с тех пор реабилитация не проводилась. По словам местных, учится там опасно, но не меньшую проблему создает также дорога, по которой ученики должны ходить каждый день до других сел. Учеников на данный период распределили в разные школы двух соседних сел.



В заключении проверки здания школы, находящейся вблизи от линии оккупации, говорится, что причиной повреждения здания является опущение кровельных плит ниже допустимого. По информации дирекции, существует проект, и на текущей неделе будет объявлен тендер.



Будет ли у села реабилитированная школа с нового учебного года, пока не известно. Так же не известно, почему здание не было проверено, и почему не приняли соответствующие меры до начала учебного года.

















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