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Никакой таможни на линии оккупации быть не может - Цихелашвили


03.11.2017   20:26
Никакой таможни на линии оккупации быть не может, поскольку грузинско-российская граница проходит по Кавказскому хребту, заявляет госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили в ответ на заявления цхинвальского режима о намерении открыть таможенный пункт на линии оккупации у села Ахалгори.

По словам Цихелашвили, это нелегитимный шаг с политической и правовой точки зрения это нелегитимный шаг.

"У линии оккупации, на участке Одзиси-Ахалгори, разумеется, никакая таможня не может существовать, поскольку граница находится не здесь. Граница Грузии с Россией проходит по Кавказскому хребту. Это нелегитимно.

Сегодня, в существующей обстановке, очень много ограничений, на фоне которых населению приходится передвигаться в чрезвычайно сложных условиях. А также вести небольшую торговлю, что жизненно необходимо не только для проживающих в Ахалгори грузин, но и осетин, живущих в изолированном колючими ограждениями Цхинвальском регионе.

Заявления, которые делались за политической символикой, что размер торговли на участке Ахалгори достаточно большой, еще раз подтверждают, насколько важным является для местного населения обмен продовольствия, передвижение, снабжение определенными грузами и продуктами из этого единственного канала, который сегодня функционирует на периметре всей зоны оккупации, на участке Одзиси-Ахалгори. Для нас, естественно, весьма важно, чтобы передвижение, и грузооборот не был ограничен, а напротив, упростился, поскольку у населения за колючими ограждениями действительно очень тяжелые гуманитарные и экономические вызовы. Еще большее отягчение существующего положения, и без того сложных условий, неприемлемо. Наши усилия направлены на то, чтобы как можно больше упростить передвижение"- заявила Кетеван Цихелашвили.

Напомним, что де-факто власть т.н. Южной Осетии собирается ввести у Ахалгори учет грузов, поступающих из Грузии. Об этом говорится на официальной странице администрации де-факто т.н. Южной Осетии. Руководитель таможенного комитета Мурат Цховребов заявил на пресс-конференции, что этот шаг делается с целью учета качества, и контроля размера грузов, поступающих из Грузии. Руководитель таможни заявляет также, что идея открытия таможни возникла после того, как в результате интенсивного мониторинга грузов, поступающих из Грузии, выяснилось, что они не облагаются.







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