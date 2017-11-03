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Речи об открытии таможни в оккупированном Ахалгори не может быть - замглавы МИД Грузии
03.11.2017 20:42
По заявлению заместителя министра иностранных дел Давида Залкалиани, речи об открытии т.н. таможенного пункта в оккупированном Ахалгори, не может быть. По его словам, это решение сепаратистского режима не может быть юридически оправданным, и Грузия использует все международные форматы для актуализации вопроса в международном содружестве.
"Ни о какой таможне речи не может быть ни с правовой, ни с политической точки зрения, исходя из того, что таможни, как правило, устанавливаются между государствами. Там нет государственной границы, у нас есть государственная граница с Российской Федерацией, и естественно, ни о каком таможенном пункте не может быть речи. Это ограничение, создающее серьезную угрозу, и ограничивающее фундаментальное право свободного передвижения проживающих там людей. Это еще одна попытка со стороны Российской Федерации, поставить оккупированные территории под свое экономическое влияние"- заявил заместитель министра иностранных дел Давид Залкалиани.
Напомним, что де-факто власть т.н. Южной Осетии собирается ввести у Ахалгори учет грузов, поступающих из Грузии. Об этом говорится на официальной странице администрации де-факто т.н. Южной Осетии. Руководитель таможенного комитета Мурат Цховребов заявил на пресс-конференции, что этот шаг делается с целью учета качества, и контроля размера грузов, поступающих из Грузии. Руководитель таможни заявляет также, что идея открытия таможни возникла после того, как в результате интенсивного мониторинга грузов, поступающих из Грузии, выяснилось, что они не облагаются.
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