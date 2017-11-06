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Грузинские депутаты посетят зону «АТО» в Украине
06.11.2017 21:29
Грузинские депутаты посетят Украину, в том числе - зону «АТО», передает ВЗГЛЯД со ссылкой на пресс-службу парламента Грузии.
Как отмечает пресс-служба, на Украину направятся семь депутатов, как от правящей «Грузинской мечты», так и от оппозиции.
Зону «АТО» парламентарии посетят 8 ноября, а 9 и 10 ноября проведут встречи с коллегами, а также с вице-премьером Украины Иванкой Климпуш-Цинцадзе.
Возглавляет группу Георгий Мосидзе, депутат от «Грузинской мечты», член комитета парламента по европейской интеграции.
Отношения Тбилиси и Киева были весьма прохладными, пока в этой стране экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, которого на родине разыскивают по 4 статьям УК, занимал официальные должности - советника президента и затем Одесского губернатора. В последнее время, после того, как Саакашвили перешел в оппозицию, контакты двух стран активизировались. Несколько месяцев назад Грузию посетил президент Украины Петр Порошенко.
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