Грузинские депутаты посетят зону «АТО» в Украине

06.11.2017 21:29 Грузинские депутаты посетят Украину, в том числе - зону «АТО», передает ВЗГЛЯД со ссылкой на пресс-службу парламента Грузии.



Как отмечает пресс-служба, на Украину направятся семь депутатов, как от правящей «Грузинской мечты», так и от оппозиции.



Зону «АТО» парламентарии посетят 8 ноября, а 9 и 10 ноября проведут встречи с коллегами, а также с вице-премьером Украины Иванкой Климпуш-Цинцадзе.



Возглавляет группу Георгий Мосидзе, депутат от «Грузинской мечты», член комитета парламента по европейской интеграции.



Отношения Тбилиси и Киева были весьма прохладными, пока в этой стране экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, которого на родине разыскивают по 4 статьям УК, занимал официальные должности - советника президента и затем Одесского губернатора. В последнее время, после того, как Саакашвили перешел в оппозицию, контакты двух стран активизировались. Несколько месяцев назад Грузию посетил президент Украины Петр Порошенко.















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