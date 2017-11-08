Жители оккупированных территорий должны беспрепятственно получать пенсию - Народный защитник

08.11.2017 11:48 Народный защитник Уча Нануашвили обратился к парламенту с законодательным предложением в связи с поправками, которые планируется внести в закон Грузии "О пенсии".



По мнению народного защитника, изменения в закон должны быть осуществлены таким образом, чтобы у лиц, проживающих на оккупированных территориях, и занятых в государственном секторе была возможность непрерывно получать государственную пенсию. Омбудсмен считает, что в результате оккупации регионов Грузии Российской Федерацией населению приходится жить в особо тяжком социальном, экономическом, и правовом положении.



"На оккупированных территориях не осуществляются полноценно государственные программы, не существует эффективной системы правовой и социальной защиты, а этнически грузинское население ежедневно испытывает дискриминацию из-за своей национальности и родного языка. С учетом существующих проблем необходимо внести в закон соответствующие изменения, которые обеспечат защиту от однообразного подхода лиц, работающих на оккупированной территории, и учтут сложную правовую ситуацию, существующую в этих регионах"- говорится в пресс-релизе аппарата народного защитника.



Соответственно народный защитник законодательно предлагает внести изменение в подпункт "г" статьи 4 закона Грузии "О государственной пенсии", и в перечень деятельности, которая не считается государственной деятельностью, добавить "Вознаграждаемая трудовая деятельность, осуществленная на оккупированных территориях Грузии".

















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