Из цхинвальского изолятора освободили двух граждан Грузии

08.11.2017 19:24 Представителями цхинвальского сепаратистского режима из изолятора освобождены два лица, задержанные 3-5 ноября вблизи от линии оккупации в Карельском районе.



Жители Карельского района Земфира Плиева и Фридон Джеранашвили были задержаны оккупантами на цхинвальской линии российской оккупации и перевезены в цхинвальский изолятор.



Псевдосудебный процесс состоялся в Знаури. Жительница села Атоци Плиева и житель Чвриниси Джеранашвили были освобождены представителями цхинвальскими сепаратистами после трехдневного незаконного заключения после уплаты выкупа в размере 2000 российских рублей.















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