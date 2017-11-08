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Из цхинвальского изолятора освободили двух граждан Грузии


08.11.2017   19:24
Представителями цхинвальского сепаратистского режима из изолятора освобождены два лица, задержанные 3-5 ноября вблизи от линии оккупации в Карельском районе.

Жители Карельского района Земфира Плиева и Фридон Джеранашвили были задержаны оккупантами на цхинвальской линии российской оккупации и перевезены в цхинвальский изолятор.

Псевдосудебный процесс состоялся в Знаури. Жительница села Атоци Плиева и житель Чвриниси Джеранашвили были освобождены представителями цхинвальскими сепаратистами после трехдневного незаконного заключения после уплаты выкупа в размере 2000 российских рублей.






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