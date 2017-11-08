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Цихелашвили: Любой шаг, направленный на урегулирование проблемы, следует приветствовать


08.11.2017   19:48
Любой шаг, направленный на урегулирование проблемы, следует приветствовать, но я не знакома непосредственно с этими деталями - заявила государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили в связи с информацией, согласно которой возможно Церкви России и Грузии создадут совместную рабочую группу для урегулирования ситуации, сложившейся в Абхазии.

По заявлению Кетеван Цихелашвили, это не дело государства, это дело Церквей.

"Вам известно, что в нашем государстве к счастью это размежевано. Мы являемся секулярным государством. Касательно того, что Церковь России признает Абхазию и Цхинвальский регион в пределах автокефалии Грузии, это данность, и это правильный подход, в отличие от политики, которую осуществляет российское государство по отношению Грузии. О других деталях я ничего сказать не могу. Любой шаг, который бы был направлен на урегулирование проблемы, следует приветствовать, но я не знакома непосредственно с этими деталями. Это не наше решение"- заявила Кетеван Цихелашвили.

Для урегулирования ситуации в связи с религиозными вопросами в Абхазии, возможно Церкви России и Грузии создадут совместную рабочую группу. Об этом состоялся разговор на встрече в патриархии Грузии, где католикос-патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II принял руководителя отдела внешних дел Церкви России, митрополита Волокаламского Иллариона (Алфеева).

На встрече стороны рассмотрели обстановку в Абхазии. Его Святейшество выразил надежду, что ситуация в регионе будет урегулирована в ближайшем времени. Со своей стороны митрополит Волокаламский отметил, что соответственно решению, принятому на последней встрече католикоса-патриарха всея Грузии Илии II и святейшего патриарха Кирилла, необходимо создать рабочую группу для рассмотрения ситуации в Абхазии. Католикос-патриарх со своей стороны выразил готовность, создать рабочую группу для урегулирования ситуации в Абхазии.







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