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Делегация стран-членов ГУАМ в Совете Европы обеспокоена ситуацией в оккупированных регионах Грузии
08.11.2017 23:17
Делегация стран-членов ГУАМ в Совете Европы обеспокоена ситуацией в оккупированных регионах Грузии, - об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
По информации ведомства, делегации стран-членов ГУАМ в Совете Европы откликнулись заявлением на 16-й консолидированный отчет генсека Совета Европы «Конфликт в Грузии».
В заявлении делегации приветствуют консолидированный отчет генсека и подчеркивают важность сохранения этого вопроса в политической повестке дня Совета Европы. Они осуждают создавшееся положение на оккупированных территориях и факты систематических нарушений прав человека.
«Ситуация в регионах Грузии - Абхазии и т.н. Южной Осетии, с точки зрения прав человека по-прежнему вызывает тревогу. Одной из причин нашей обеспокоенности является т.н. бордеризация и факты закрытия т.н. пунктов пропуска, что приводит к нарушению прав человека, в том числе, нарушается право жителей регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона / т.н. Южной Осетии, на свободное передвижение, право на собственность, право на личную и семейную жизнь, а также право на получение образования на родном языке. Делегации стран-членов ГУАМ еще раз подтверждают свою поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах», - говорится в заявлении.
По информации МИДа, 8 ноября 2017 года на 1299-м заседании комитета заместителей министров Совета Европы обсуждался 16-й консолидированный отчет генерального секретаря СЕ Турбьерна Ягланда «Конфликт в Грузии», который охватывает период с апреля по сентябрь 2017 года включительно.
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