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В Украине тяжело ранен грузинский боец


09.11.2017   12:13
В Украине ранен грузинский боец В Украине тяжело ранен грузинский боец. Как сообщил руководитель «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили, российские военные попытались перейти в атаку, в ходе чего и был ранен грузинский боец.

«Пострадал один солдат, у него довольно тяжелая рана в области живота. Российские военные попытались перейти в наступление и в результате стрельбы наш боец был ранен в область живота. Ему сделали операцию, пока мы ждем результата. Бои ведутся и сейчас. Мы находимся на одной из самых острых позиций, на линии фронта и в последние две недели ведутся очень серьезные столкновения. Каждый день гибнет 2-3 человека», - заявил Мамука Мамулашвили. Информацию об этом распространяет телекомпания «Рустави 2».

По информации МИД, информация о ранении грузинского бойца в посольство Грузии пока не поступала.






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