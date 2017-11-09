Раненный в АТО грузинский боец пришел в себя

09.11.2017 18:53 Рамин Изориа, боец Грузинского национального легиона, тяжело раненый вчера в зоне АТО, пришел в себя. Врачи надеются, что он поправится.



Ранение тяжелое. Врачи поставили следующий диагноз: Минно-взрывное проникающее Торакоабдоминальные ранения с повреждением пояснично-ободочной кишки, сигмовидной кишки, левой почки, диафрагмы. Гемоперитонеум. Левосторонний гемо- пневмоторакс (250 мл). Травматический шок 2 ст.



Как сообщил вчера руководитель «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили, российские военные попытались перейти в атаку, в ходе чего и был ранен грузинский боец.



«Пострадал один солдат, у него довольно тяжелая рана в области живота. Российские военные попытались перейти в наступление и в результате стрельбы наш боец был ранен в область живота. Ему сделали операцию, пока мы ждем результата. Бои ведутся и сейчас. Мы находимся на одной из самых острых позиций, на линии фронта и в последние две недели ведутся очень серьезные столкновения. Каждый день гибнет 2-3 человека», - заявил Мамука Мамулашвили. Информацию об этом распространяет телекомпания «Рустави 2».

















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