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НАТО увеличивает контингент в Афганистане
09.11.2017 19:33
НАТО объявило, что увеличит численность войск в Афганистане с нынешних 13 000 до 16 000 человек, чтобы помочь правительству Кабула в его борьбе против талибов. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил об этом 9 ноября в конце двухдневного заседания министров обороны альянса в Брюсселе.
Столтенберг подтвердил, что дополнительные войска не будут задействованы в боевых действиях, но будут частью миссии НАТО, целью которой является подготовка, консультирование и помощь афганским правительственным войскам.
Ожидается, что примерно половина дополнительных войск поступит из Соединенных Штатов, а остальная часть – от союзников по НАТО. Президент США Дональд Трамп в августе объявил новую афганскую стратегию. В сентябре министр обороны Джим Мэттис сказал, что в Афганистане будет развернуто более 3000 американских военнослужащих.
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