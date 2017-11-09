Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

НАТО увеличивает контингент в Афганистане


09.11.2017   19:33
НАТО объявило, что увеличит численность войск в Афганистане с нынешних 13 000 до 16 000 человек, чтобы помочь правительству Кабула в его борьбе против талибов. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил об этом 9 ноября в конце двухдневного заседания министров обороны альянса в Брюсселе.

Столтенберг подтвердил, что дополнительные войска не будут задействованы в боевых действиях, но будут частью миссии НАТО, целью которой является подготовка, консультирование и помощь афганским правительственным войскам.

Ожидается, что примерно половина дополнительных войск поступит из Соединенных Штатов, а остальная часть – от союзников по НАТО. Президент США Дональд Трамп в августе объявил новую афганскую стратегию. В сентябре министр обороны Джим Мэттис сказал, что в Афганистане будет развернуто более 3000 американских военнослужащих.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Экспорт ореха из Грузии сократился на 57%
Каладзе встретился с представителями строительных и девелоперских компаний
Первый грузовой поезд по маршруту Баку-Тбилиси - Карс прибыл в конечный пункт
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Совет Европы опубликовал доклад «Конфликт в Грузии»
В Гудауте совершено убийство
Кустурица - «посол доброй воли Абхазии» или обыкновенный представитель оккупационного режима в облике защитника культурного наследия
Для Грузия неприемлемо, что Кустурица стал «послом доброй воли Абхазии» - Цихелашвили
Посольство Израиля в Грузии прокомментировало поездку представителя абхазского режима
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Еврокомиссии: Европа должна противостоять сепаратизму
Новым главой ПА ОБСЕ стал Георгий Церетели
Группа парламентариев Грузии посетила район проведения антитеррористической операции на востоке Украины
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна