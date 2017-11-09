Евросоюз выражает возмущение из–за военного присутствия РФ в сепаратистских регионах Грузии

09.11.2017 22:48 ЕС приветствует 16-й консолидированный отчет генерального секретаря Совета Европы под названием «Конфликт в Грузии».



Делегация Евросоюза сделала заявление по поводу консолидированного отчета «Конфликт в Грузии», которое распространяет МИД Грузии.



Как отмечено в заявлении, ЕС считает важным сохранение в политической повестке дня данного вопроса и призывает генерального секретаря Совета Европы продолжить представление подобных отчетов, которые, вместе с другими вопросами, касаются защиты прав человек в регионах пострадавших во время конфликта.



«ЕС еще раз подтверждает твердую поддержку независимости Грузии, суверенитета и территориальной целостности Грузии в международно признанных границах. Евросоюз подчеркивает важность диалога между конфликтующими сторонами. ЕС поддерживает обеспечение мирной обстановки в Грузии и урегулирование конфликта, в том числе при участии сопредседателей женевских переговоров и миссии наблюдателей ЕС (EUMM).



Евросоюз осуждает действия силы эффективного контроля совершенные в Абхазии и Цхинвальском регионе, которые нарушают права местного населения. ЕС возмущен тем, что несмотря на постоянные призывы международного сообщества, ситуация на месте опять ухудшается. Евросоюз возмущен также процессом бордеризации на т.н административной границе и отмечает, что на линии оккупации смонтировано оборудование для наблюдения и другие барьеры. В этом контексте особенное возмущение вызывает разрушение покинутых домов в селе Эредви Цхинвальского региона, которые были повреждены во время конфликта. Новые т.н «правила» вместе с другими вопросами, усугубляют проблемы в Гальском районе Абхазии, в частности связанной с получением документации этническими грузинами.



Евросоюз призывает силу эффективного контроля, снять все ограничения на административных границах для свободного передвижения, избегать незаконных задержаний, в том числе и в контексте т.н «незаконного пересечения границы», избегать дискриминационные факты по этническому признаку, открыть заново пропускные пункты, расследовать на месте все преступления и факты нарушения прав человека. Право на получение образования на родном языке должно быть гарантировано и обеспечено для всех, в том числе и для этнических грузин живущих на территориях сепаратистских регионов, Абхазии и Цхинвали (т.н. Южной Осетии).



Мы приветствуем то, как правительство Грузии с успехом продолжает долгосрочное урегулирование вопроса реинтеграции вынужденно перемещенных лиц.



ЕС выражает удовлетворение тем, что заинтересованные стороны продолжают участие в международных женевских переговорах и в рамках этого формата продолжаются дискуссии по совместным проектам о неприменении силы.



Евросоюз призывает РФ полностью выполнять взятые на себя обязательства в 2008 году в рамках 6-пунктного соглашения, и обеспечить допуск миссий мониторинга в сепаратистские регионы. ЕС призывает Российскую Федерацию способствовать в сепаратистских регионах Абхазии и Цхинвальском регионе, допуск соответствующих органов Совета Европы, как требуется в резолюции (HRC/34/L.13)“ принятой в марте 2017 года», — сказано в заявлении делегации Евросоюза.















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