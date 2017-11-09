Розенко: Ситуация в Хурвалети четкий пример того, что из–за больной амбиции одного человека страдают люди

09.11.2017 22:54 Вице – премьер Украины Павло Розенко вместе с министром по делам беженцев и расселению Созаром Субари находился в селе Хурвалети, расположенном возле линии оккупации.



Служба госбезопасности на месте ознакомила Розенко с ситуацией сложившейся на линии оккупации. Вице – премьер Украины поговорил с Датой Ванишвили, живущим за т.н линией оккупации разделенной колючей проволокой и получил информацию о всех проблемах, которые создаются для местного населения на оккупированной территории.



Павло Розенко назвал Россию источником нестабильности в мире.



«Существующая ситуация в Хурвалети четкий пример того, что из – за больной амбиции одного человека страдают люди. В Украине еще более сложная ситуация, так как приблизится к такой линии вообще не представляется возможным из – за военных действий. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы не допустить бордеризацию Украины. Санкции в отношении РФ должны продолжиться. Если кто – то думает, что санкции неэффективные, то это не так. Ограничения должны быть еще более ужесточены и со стороны международного сообщества давление должно быть только усилено», — заявил вице – премьер Украины находившийся возле т.н линии оккупации.



Представители правительства Украины находились также в компактном поселении беженцев в Церовани, где осмотрели социальное производство.















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