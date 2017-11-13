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Назначен новый спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа
13.11.2017 14:55
Тойво Клаар назначен на пост специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии, сообщает в понедельник пресс-служба ЕС.
Клаар сменил на этом посту Герберта Зальбера, который занимал данную должность с 8 июля 2014 года.
Его задача на этом посту будет заключаться в содействии мирному урегулированию конфликтов в регионе, а именно в Грузии и армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также в продвижении регионального сотрудничества.
До этого назначения Клаар занимал пост главы миссии наблюдателей ЕС в Грузии.
В настоящее время он одновременно является руководителем отдела по вопросам Центральной Азии в Европейской службе внешних действий.
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