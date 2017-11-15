МИД Грузии выступил с официальным осуждением визита президента Науру в Абхазию

15.11.2017 12:10 «Науру, Венесуэла и Никарагуа под давлением России по сей день признают оккупированные территории Грузии независимыми государствами, игнорируя нормы международного права. Россия пытается способствовать контактам оккупированных регионов на мировой арене, но международная общественность никогда не допустит этого», — говорится в заявлении МИД.



Как отмечает МИД Грузии, вместе с Россией те страны, которые развивают нелегитимные контакты с оккупированными территориями, будут под международным давлением, пока не признают принципы международного права.



С президентом Науру встретился в Москве и глава цхинвальского режима Анатолий Бибилов в рамках своей поездки в Россию.



Президент Науру пообещал сепаратистам Грузии продолжить поддерживать их на международной арене.



Визит президента Науру в Абхазию прошел с 12 по 13 ноября. В Сухуми Барон Вака встретился с лидером абхазских сепаратистов Раулем Хаджимбой. На встрече глава Науру сообщил, что его государство намерено лоббировать интересы Абхазии в ООН.



«Мы намерены в дальнейшем лоббировать ваши интересы и лоббировать процесс признания Абхазии. Еще один момент, который я хотел бы озвучить: мы от вас ничего не ждем, кроме вашей дружбы. Для нас это очень дорого, это наше искреннее отношение к вам. Мы прислушиваемся ко всему тому, что происходит в Абхазии», — заявил он.

















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