Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Грузии выступил с официальным осуждением визита президента Науру в Абхазию


15.11.2017   12:10
«Науру, Венесуэла и Никарагуа под давлением России по сей день признают оккупированные территории Грузии независимыми государствами, игнорируя нормы международного права. Россия пытается способствовать контактам оккупированных регионов на мировой арене, но международная общественность никогда не допустит этого», — говорится в заявлении МИД.

Как отмечает МИД Грузии, вместе с Россией те страны, которые развивают нелегитимные контакты с оккупированными территориями, будут под международным давлением, пока не признают принципы международного права.

С президентом Науру встретился в Москве и глава цхинвальского режима Анатолий Бибилов в рамках своей поездки в Россию.

Президент Науру пообещал сепаратистам Грузии продолжить поддерживать их на международной арене.

Визит президента Науру в Абхазию прошел с 12 по 13 ноября. В Сухуми Барон Вака встретился с лидером абхазских сепаратистов Раулем Хаджимбой. На встрече глава Науру сообщил, что его государство намерено лоббировать интересы Абхазии в ООН.

«Мы намерены в дальнейшем лоббировать ваши интересы и лоббировать процесс признания Абхазии. Еще один момент, который я хотел бы озвучить: мы от вас ничего не ждем, кроме вашей дружбы. Для нас это очень дорого, это наше искреннее отношение к вам. Мы прислушиваемся ко всему тому, что происходит в Абхазии», — заявил он.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Зарубежные СМИ в России приравняли к иностранным агентам
В России вдвое увеличили налог на игорный бизнес
SSA Marine: Анаклиа будет самым современным портом в черноморском бассейне
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В селе Тагилони оккупированного Гальского района закрыли базовую школу
Грузия осуждает визит президента Науру в оккупированную Россией Абхазию
Фальсификация истории продолжается - абхазские «ученые» стараются присвоить мост царицы Тамар
Новым сопредедателем Женевских переговоров от ЕС назначен Тойво Клаар
Президент Науру прибыл с «визитом» в оккупированную Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Министр обороны Грузии продолжает визит в США
Грузия улучшила позиции в рейтинге свободы интернета Freedom House
Квирикашвили: Структурная реформа приведет к значительным изменениям в плане качества управления и достижения результатов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна