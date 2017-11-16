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В Эргнети проходит очередная встреча в рамках МПРИ


16.11.2017   13:03
В Эргнети проводится очередная встреча в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них.

Встреча началась с ограничений, установленных для журналистов. По-прежнему остается в силе регуляция для СМИ, введенная наблюдательской миссией Евросоюза, касающаяся правила съемки в установленном для встречи шатре.

По заявлению пресс-службы Миссии ЕС по наблюдению в Грузии (МНЕС) Дэсмонда Дойля, ограничения были введены для защищенности прямой и конфиденциальной беседы участников встречи.

На встрече грузинская сторона по-прежнему опротестует факты незаконного задержания граждан Грузии. Будет разговор также о задержании оккупационным режимом жителя Зардиаанткари Геннадия Бестаева, и присуждении ему незаконного двухмесячного предварительного заключения.

С прошлой встречи по сегодняшний день российские миротворцы задержали у линии оккупации 13 граждан Грузии.

На встрече будет рассмотрено требование грузинской стороны о проведении новой
экспертизы по делу Давида Башарули.






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