В Эргнети проходит очередная встреча в рамках МПРИ

16.11.2017 13:03 В Эргнети проводится очередная встреча в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них.



Встреча началась с ограничений, установленных для журналистов. По-прежнему остается в силе регуляция для СМИ, введенная наблюдательской миссией Евросоюза, касающаяся правила съемки в установленном для встречи шатре.



По заявлению пресс-службы Миссии ЕС по наблюдению в Грузии (МНЕС) Дэсмонда Дойля, ограничения были введены для защищенности прямой и конфиденциальной беседы участников встречи.



На встрече грузинская сторона по-прежнему опротестует факты незаконного задержания граждан Грузии. Будет разговор также о задержании оккупационным режимом жителя Зардиаанткари Геннадия Бестаева, и присуждении ему незаконного двухмесячного предварительного заключения.



С прошлой встречи по сегодняшний день российские миротворцы задержали у линии оккупации 13 граждан Грузии.



На встрече будет рассмотрено требование грузинской стороны о проведении новой

экспертизы по делу Давида Башарули.















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