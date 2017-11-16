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Верховный суд России на два года сократил наказание осужденной за SMS в Грузию
16.11.2017 17:16
Верховный суд сократил на два года наказание жительнице Сочи Инге Тутисани, осужденной за отправку SMS в Грузию накануне российского вторжения в 2008 году. Об этом сообщает «Интерфакс».
Изначально Тутисани приговорили к шести годам колонии. Суд сократил ей срок до 4 лет и 1 месяца заключения.
Поскольку осужденная отбыла почти весь срок, через десять дней ее освободят.
В июле президент России Владимир Путин своим указом помиловал жительниц Сочи Марину Джангджаву и Анник Кесян, также осужденных за госизмену из-за смс-сообщений. 7 марта Путин подписал указ о помиловании другой жительницы Сочи Оксаны Севастиди. Она была осуждена на семь лет колонии за смс своему другу в Грузии о том, что была очевидцем перевозки военной техники в сторону Абхазии (Грузия) накануне российского вторжения в Грузию.
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