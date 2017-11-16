Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Верховный суд России на два года сократил наказание осужденной за SMS в Грузию


16.11.2017   17:16
Верховный суд сократил на два года наказание жительнице Сочи Инге Тутисани, осужденной за отправку SMS в Грузию накануне российского вторжения в 2008 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Изначально Тутисани приговорили к шести годам колонии. Суд сократил ей срок до 4 лет и 1 месяца заключения.

Поскольку осужденная отбыла почти весь срок, через десять дней ее освободят.

В июле президент России Владимир Путин своим указом помиловал жительниц Сочи Марину Джангджаву и Анник Кесян, также осужденных за госизмену из-за смс-сообщений. 7 марта Путин подписал указ о помиловании другой жительницы Сочи Оксаны Севастиди. Она была осуждена на семь лет колонии за смс своему другу в Грузии о том, что была очевидцем перевозки военной техники в сторону Абхазии (Грузия) накануне российского вторжения в Грузию.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские вина квеври были представлены на выставке RAW в Америке
Объемы денежных переводов в Грузию увеличились на 19,7%
Эксперты подозревают правительство Грузии в целенаправленной девальвации валюты
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Омбудсмен опубликовал отчет о проблемах учащихся на оккупированных территориях
Российский биометрический загранпаспорт начали выдавать и в Абхазии
Мемориал в Килманроке подкорректируют с учетом внешней политики Великобритании
В селе Тагилони оккупированного Гальского района закрыли базовую школу
Грузия осуждает визит президента Науру в оккупированную Россией Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении одобрили соглашение об оборонном кредите с Россией в $100 млн.
Квирикашвили: Доклад Европарламента — еще один посыл в поддержку Грузии
Землетрясения в Азербайджане нанесли ущерб свыше 130 домам
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна