В Эргенти прошла 82-я встреча в рамках МПРИ

16.11.2017 22:11 В Эргнети состоялась 82-ая встреча в Эргнети в рамках механизма по превенции инцидентов и реагирования на них. Встреча длилась пять часов.



По словам заместителя главы аналитического департамента Государственной службы безопасности Кахабера Кемоклидзе, со стороны центрального правительство был поставлен не один острый вопрос, в том числе и зафиксированный грузинскими правоохранителями факт в связи с беспилотным аппаратом 16 октября, проблемы с незаконной т.н. бондеризацией.



«Т.н. бондеризация, как поясняет Джиоев, одностороннее зафиксирование т.н. границы с их стороны, является неправильным, глубоко политическим подходом, который выходит за рамки вопроса рассмотрения IPRM. Работа в этом направлении будет продолжена со стороны разных структур центрального правительства.



У нас очень четкая позиция, что этот процесс создает проблемы и нашим ориентиром должно быть решение проблем, а наоборот, их создание. Это глубоко политический вопрос», — заявил Кемоклидзе.



По словам Кемоклидзе, речь шла об освобождении незаконно осужденного Георгия Гиунашвили и расследовании дела Давида Башарули.



Очередная встреча в рамках МПРИ в Эргнети состоится 19 декабря.















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