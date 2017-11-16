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В Эргенти прошла 82-я встреча в рамках МПРИ


16.11.2017   22:11
В Эргнети состоялась 82-ая встреча в Эргнети в рамках механизма по превенции инцидентов и реагирования на них. Встреча длилась пять часов.

По словам заместителя главы аналитического департамента Государственной службы безопасности Кахабера Кемоклидзе, со стороны центрального правительство был поставлен не один острый вопрос, в том числе и зафиксированный грузинскими правоохранителями факт в связи с беспилотным аппаратом 16 октября, проблемы с незаконной т.н. бондеризацией.

«Т.н. бондеризация, как поясняет Джиоев, одностороннее зафиксирование т.н. границы с их стороны, является неправильным, глубоко политическим подходом, который выходит за рамки вопроса рассмотрения IPRM. Работа в этом направлении будет продолжена со стороны разных структур центрального правительства.

У нас очень четкая позиция, что этот процесс создает проблемы и нашим ориентиром должно быть решение проблем, а наоборот, их создание. Это глубоко политический вопрос», — заявил Кемоклидзе.

По словам Кемоклидзе, речь шла об освобождении незаконно осужденного Георгия Гиунашвили и расследовании дела Давида Башарули.

Очередная встреча в рамках МПРИ в Эргнети состоится 19 декабря.






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