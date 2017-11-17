Очередная провокация российских оккупантов

17.11.2017 18:08 Очередная провокация в Шида Картли - оккупанты на этот раз оборудуют линию оккупации на участке Чвриниси-Кода. Металлический забор у села Кода уже установили, поставили также предупредительный баннер. У села Чврини идут подготовительные работы, вдоль линии оккупации проведены рвы.



По словам местных жителей, поскольку границу проводят на их землях, им не разрешается выпускать скот на пастбища. Кроме того, они не могут войти в лес Чвриниси, поскольку опасаются, что пограничники задержат их.



"Мы находимся в затруднении, не можем выгнать скот на пастбище, все боятся, ловят людей"- сказал один из местных жителей.



Оборудование линии оккупации на участке Чвриниси-Кода прокомментировала государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили. По ее словам, проведение т.н. границы, прежде всего, ставит в сложную ситуацию местное население.



"Они стараются найти какой-либо аргумент этому нелегитимному процессу, который не садится в правовые рамки, и не соответствует каким-либо нормам цивилизованного мира. Разумеется, здесь не могут быть никакие аргументы, поскольку это, прежде всего, территория Грузии, и к тому же эти ограждения проводятся по приусадебным участкам и домам людей, и создают проблему населению, повторяю, они оказываются в полной изоляции в Цхинвальском регионе. Это связано с попыткой найти какое-нибудь оправдание, легитимацию, и объяснение процессу, называемому разделением общества искусственными баррикадами, и фактически пребыванию людей в изоляции, условиях гетто"- заявила Кетеван Цихелашвили.



Напомним, что у села Кода уже поставили металлический забор, и установили предупредительный баннер. А у села Чврини идут подготовительные работы, вдоль линии оккупации провели рвы.



















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