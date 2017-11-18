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Представители МНЕС осмотрели новые «пограничные ограждения» на территории села Кода


18.11.2017   12:16
Представители наблюдательской миссии Евросоюза посетили прилегающую к селу Кода территорию, на которой оккупационные силы недавно установили новые металлические барьеры.

Длина т.н. «пограничного ограждения» составляет около 300 метров, там же проведена колючая проволока.

«Тут ежедневно патрулируют русские военные. Сначала они провели дорогу, потом установили заградительные заборы. Раньше мы собирали здесь дрова и ходили по грибы. А сейчас они запрещают нам приближаться к забору на 100 метров», — рассказал местный житель Темур Квиникадзе.

Первые металлические заграждения оккупанты установили еще в прошлом году. На этот раз они огородили участок Кода-Чвриниси.

Соответствующее заявлению по факту продолжения незаконной бондеризации сегодня распространила СГБ Грузии.






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