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Народный защитник опубликовал отчет о закрытии пропускных пунктов в Абхазии


18.11.2017   12:43
«Положение в области прав человека в общинах, прилегающих к разделительной линии Абхазии, и в частности в Гальском районе, все сильнее и сильнее ухудшается», - говорится в специальном докладе народного защитника Грузии Учи Нануашвили.

В докладе, который был опубликован 16 ноября, оценивается гуманитарные и экономические последствия, вызванные закрытием двух пропускных пунктов между Гальским районом и Зугдидским районом - Набакеви-Хурча и Меоре Отобаия-Орсантия.

Согласно документу, закрытие двух пропускных пунктов в начале 2017 года «ограничивает свободу передвижения жителей Гальского региона и создает им неоправданные препятствия в доступе к здравоохранению и образованию, торговле, семейным связям и другим направлениям».

Закрытие двух пропускных пунктов «оказало особенно негативное влияние на так около 3400 семей в 11 селах т.н. Нижней зоны Гальского района», - говорится в докладе, согласно которому, что это увеличило расстояние, время и стоимость поездки в Зугдиди для местного населения, включая учеников школ, которые регулярно пересекали административную пограничную линию.

Народный защитник также заявляет, что «упразднение переходов, проблема с документами, ограничение права на получение образование на родном языке и другие проблемы ставят в дискриминационное положение этнически грузинское население Гальского района по сравнению с другим негрузинским населением в оккупированной Абхазии».

«Принимая во внимание нынешнюю социально-экономическую и правовую ситуацию, существует опасность того, что население покинет Абхазию, место своего постоянного проживания», - говорит народный защитник и призывает правительство Грузии, расширять программы образования, здравоохранения и социальной помощи для жителей Абхазии.

Согласно докладу народного защитника, «правительству необходимо разработать механизмы для скоординированных, гибких и подобранных под потребности пострадавших от конфликта лиц, как на законодательном, так и на практическом уровне».

«В связи с этими вопросами народный защитник в 2014-2016 годах издал ряд важных рекомендаций к государственным ведомствам, которые, к сожалению, в основном, не были выполнены», - говорится в докладе.

Сухумские власти закрыли два из четырех пропускных пунктов 5 марта этого года.

Несколько стран и международных организаций, включая ООН, ЕС, НАТО, США, Великобританию, Литву и Японию, опротестовали это решение и подчеркнули, что оно ограничит свободное передвижение местных жителей, включая школьников и пациентов.

Решение де-факто властей от 28 декабря о закрытии пропускных пунктов вызвали недовольство и в самом регионе.

Жители села Набакеви и прилегающих сел Гальского района, которые пользовались пропускным пунктом Хурча-Набакеви, чтобы попасть в близлежащие села Зугдидского района для учебы, получения медицинских услуг и для коммерческой деятельности, 25 января провели акцию протеста против этого решения.


Civil Georgia





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