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Ян Келли: Все шаги по т.н «бордеризации» являются нелегальными, так как мы не признаем т.н оккупационных линий


18.11.2017   17:50
«Все шаги по т.н «бордеризации» являются нелегальными, так как мы не признаем т.н оккупационных линий», — заявил посол США в Грузии Ян Келли. Посол откликнулся на факт незаконного воздвижения оккупационными силами РФ т.н искусственных барьеров на участке т.н административной границы Кода – Чвриниси.

«Мы оцениваем данные действия крайне негативно и считаем, что они направлены на ухудшение ситуации. Все процессы т.н «бордеризации» нелегальны, потому, что мы не признаем т.н границ и других препятствий для населения Цхинвальского региона и Грузии», — заявил Ян Келли.

Оккупационный режим воздвиг т.н искусственные барьеры на сегменте Кода – Чвриниси.









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