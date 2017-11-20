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Молдова готовит проект документа об особом статусе Приднестровья в составе республики
20.11.2017 23:47
Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил, что в ближайшее время будет представлена Концепция урегулирования приднестровского конфликта, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе правительства.
"В ближайшее время будет представлен проект особого статуса Приднестровья в составе целостной Молдовы. Документ разработан, сейчас проходят консультации с гражданским обществом", - сказал П.Филип на встрече со спецпредставителем Австрийского председательства ОБСЕ в процессе приднестровского урегулирования Вольфом Дитрихом Хаймом и главой миссии ОБСЕ в Молдавии Майклом Сканланом.
По его словам, в приднестровском урегулировании важно продвигаться вперед, и находить как технические, так и политические решения существующих проблем.
Согласно сообщению, собеседники высоко оценили открытие 18 ноября моста между Гура-Быкулуй и Бычок на Днестре. Они отметили, что "этот шаг соответствует интересам населения и экономических агентов обоих берегов реки".
"Каждая разрешенная проблема представляет собой возможность дальнейшего продвижения в решении других вопросов приднестровского урегулирования. Основными проблемами в повестке дня являются обеспечение хорошего функционирования молдавских школ в Приднестровском регионе на основе латинской графики; признание приднестровских дипломов об образовании; восстановление телефонной связи между двумя берегами Днестра", - сказал молдавский премьер.
Он сообщил о позитивных последствиях совместного контроля с Украиной на пограничном переходе Кучурган-Первомайск, против которого категорически выступает Приднестровье. "Этот опыт распространится и на другие пограничные пункты молдавско-украинской границы, включая ее приднестровский участок. Благодаря совместным усилиям мы можем говорить о прогрессе в приднестровском урегулировании. Нам важно не терять ритм", - сказал П.Филип.
На прошлой неделе представители Кишинева и Тирасполя, при помощи посредников договорились о возобновлении переговоров в формате "5+2" (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от Европейского союза и США). Раунд переговоров состоится 27-28 ноября в Австрии, которая председательствует в ОБСЕ. В рамках подготовки к раунду переговоров В.Д.Хайм приехал в Кишинев и Тирасполь, а глава МИДа Приднестровья Виталий Игнатьев отправился в понедельник в Москву.
Концепция приднестровского урегулирования разрабатывается комиссией с участием представителей президента, парламента, правительства и гражданского общества Молдовы. Решение о создании комиссии было принято в начале года президентом Игорем Додоном, председателем парламента Андрианом Канду и П.Филипом. Они заявили тогда, что у правящей коалиции и президента по многим вопросам есть принципиальные разногласия, но по приднестровскому урегулированию они будут занимать общую позицию.
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