Грузинская сторона готова к задействованию соглашения о таможенном мониторинге - Абашидзе

21.11.2017 13:35 Специальный представитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил в интервью "Палитраньюс" в связи с встречами пражского формата, что формат дал результат, и в определенном направлении наметились положительные тенденции.



"Чем сложнее сосед, тем больше возникает необходимость диалога. С данной точки зрения я повторю Генерального секретаря НАТО, сказавшего, что диалог с Россией трудный, и именно поэтому и нужен диалог с Россией. Мы сформировали т.н. пражский формат в конце 2012 года, и его главной задачей было и остается рассмотрение торгово-экономических вопросов, транспортные коммуникации, и определенные гуманитарные вопросы. Когда мы начали этот диалог, наш экспорт был на нулевом уровне, а из России все поступало, в контексте импорта не было никакого ограничения. Поэтому одной из наших задач было сбалансировать этот вопрос, и сейчас наш экспорт составляет примерно 250 миллионов, и надеемся, к концу года достигнет 300 миллионов. Вообще в течение этих лет мы вывезли в Россию продукцию более чем на миллиард"- заявил Зураб Абашидзе.



Что касается оформления контрактов о таможенном мониторинге, Абашидзе заявил, что прецедента подобного рода проектов не существует.



"На подготовку этих контрактов потребовалось много времени. Прецедента такого проекта не существует, это предельно неординарный проект. Нам понадобилось много времени для оформления этих контрактов, оказалось, что русским потребовалось еще больше. Мы полтора года назад закончили работу над этими контрактами, и сообщили об этом русским и швейцарским партнерам, что закончили, и готовы к подписанию контрактов. После этого с российской стороны начали комментарии, дескать, вы не готовы, а мы с нашей стороны говорили, что мы готовы, и мяч на их стороне. У швейцарцев к нам никаких вопросов нет. На этой встрече (Карасин-Абашидзе) вроде бы выяснилось, что эти дискуссии надо закончить. Мы договорились, что в течение ближайших двух недель в Швейцарии встретятся представители Грузии, России, и Швейцарии, пройдут детали в связи с контрактами, и затем уже контракт должен быть подписан. После этого мы перейдем на процесс имплементации"- заявил Зураб Абашидзе.



Соглашение о таможенном мониторинге было заключено в 2011 году, и подразумевает таможенный мониторинг российско-грузинского торгового коридора, но стороны его пока не имплементировали. Этот вопрос был одной из главных тем встречи Абашидзе-Карасин в Праге.



Сегодня в Министерстве иностранных дел состоялась подготовительная встреча с сопредседателями женевских переговоров. 42-й раунд женевских переговоров назначен на 12-13 декабря 2017 года.

















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