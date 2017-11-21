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Закрытие переходного пункта создает дополнительные проблемы населению - Цихелашвили


21.11.2017   14:14
«Закрытие переходного пункта, на фоне и так ограниченных возможностей передвижения, создает дополнительные проблемы местному населению», - об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, комментируя решение марионеточного режима Цхинвали временно перекрыть переход через линию оккупации.

По словам Цихелашвили, этот переход в первую очередь жизненно важен для населения Цхинвальского региона.

«Это очень плохая и печальная практика, когда в связи с какой-то датой происходит закрытие единственного перехода, который является единственной возможностью для контакта друг с другом и жизненно важен для них, между прочим, в первую очередь жизненно важен для Цхинвальского региона и его населения. Эта практика имеет место с 2008 года. Мы убеждены, что этот переход откроют, невозможно, чтобы он был закрыт на длительное время, однако тот период, когда закрывается этот т.н. переходный пункт, уже создает дополнительные проблемы местному населению на фоне и так ограниченных возможностей передвижения», - заявила Кетеван Цихелашвили.

С 22 по 24 ноября цхинвальские сепаратисты намерены запретить передвижение через линию российской оккупации. В качестве причины называется тот факт, что на оккупированной территории 23 ноября отмечается «день мужества и народного единства».






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