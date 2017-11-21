Сопредседатели Женевских переговоров встретились с представителями цхинвальского режима

21.11.2017 22:23 Сопредседатели Женевских переговоров встретились с представителями цхинвальского режима. Речь шла о событиях в регионе и очередном раунде Женевских переговоров, который пройдет 12-13 декабря.



На встрече впервые в ранге специального представителя ЕС на Южном Кавказе и сопредседателя Женевских переговоров присутствовал Тойво Клаар.



По его словам, встреча была довольно продуктивной.



«У нас сегодня прошла довольно плодотворная встреча в преддверии подготовки к очередному раунду Женевских дискуссий, намеченному на начало декабря. Мы достаточно конструктивно обсудили вопросы, которые будут обсуждаться в Женеве», — заявил Тойво Клаар.



Речь шла и о вопросах, касающихся судеб без вести пропавших, на что сопредседатель от ОБСЕ Гюнтер Бехлер заявил, что «независимый эксперт Душан Игньятович подготовил по данного вопросу два отчета. В декабре он приезжает в Грузию, он также приедет сюда, для встречи с господином Джиоевым» — заявил Бехлер.



Сопредседатель от ООН Антти Турунен, в свою очередь, подчеркнул, что период его нахождения на занимаемой должности подходит к концу (Антти Турунен был назначен специальным представителем генсека ООН в 2010 году), в связи с чем он подвел итоги деятельности формата Женевских дискуссий и заявил, что приверженность Женевским дискуссиям и МПРИ укрепилась. Многие конкретные вопросы могут быть решены, и были решены на местном уровне. И это дает мне надежду на то, что многие вопросы могут быть решены постепенно», — сообщает цхинвальское издание «Коминф.орг».



Очередной, 42-й раунд международных переговоров в Женеве пройдет 12-13 декабря.















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