Азербайджан и Грузия восстановят свою территориальную целостность – посол

21.11.2017 23:01 Грузия надеется на скорейшее восстановление Азербайджаном и Грузией территориальной целостности, об этом на приеме, посвящённом 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией, сказал посол Грузии в Азербайджане Теймураз Шарашенидзе.



"Надеюсь, что в ближайшем будущем грузины и азербайджанцы восстановят свою территориальную целостность. Больше не будут терпеть сепаратизм и оккупацию", - заявил посол.



Касательно развития двусторонних отношений дипломат отметил, что между азербайджанским и грузинским народами существуют традиции добрососедства, дружбы и взаимного уважения.



"Динамичное сотрудничество привлекло внимание всего мира и превратило регион Южного Кавказа в важный регион", - подчеркнул Теймураз Шарашенидзе.



По его словам, сторонами были реализованы важнейшие проекты, такие как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Баку-Тбилиси-Карс и другие. Также развивается сотрудничество в многосторонних форматах, межпарламентское сотрудничество, отметил посол.



Он также подчеркнул, что народы Азербайджана и Грузии поддерживают друг друга, примером чему является поддержка Азербайджаном Грузии во время конфликта в августе 2008 года, а также помощь во время природных катастроф и стихий.















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