Россия ввела в оккупированный Луганск частную армию — Тымчук

22.11.2017 14:52 Через пограничный пункт пропуска "Должанский" с территории РФ в направлении оккупированного Луганска во вторник прошла колонна из нескольких десятков "Уралов" с личным составом ВС РФ и 20 БТР (некоторые – с орудиями на прицепе). Об этом говорится в оперативных данных группы "Информационное сопротивление", опубликованных руководителем "ИС" нардепом Дмитрием Тымчуком на его странице в Facebook.



Кроме того, в Луганск введено подразделение российской ЧВК, а также переброшены другие боевики.



"В Луганске продолжается противостояние, вызванное конфликтом между "главой ЛНР" И.Плотницким и "главой МВД ЛНР" И.Корнетом. В Луганск было введено подразделение российской ЧВК, которое, по данным группы "ИС", ранее, за 4 дня до нынешних событий прибыло в Алчевск из РФ", - говорится в сообщении.



Отмечается, что переброска осуществлялась грузовым транспортом армейского типа, 21 ноября подразделение было переброшено в Луганск "для сдерживания противостояния между Плотницким и Корнетом".



"Также вчера через пограничный пункт пропуска "Должанский" с территории РФ в Должанск (бывший Свердловск) вошла колонна из нескольких десятков "Уралов" с личным составом ВС РФ, 20 БТР (некоторые – с орудиями на прицепе). С 14:00 небольшими группами техника и л/с перебрасывались в сторону Луганска", - сообщили в "ИС".



Кроме того, вместе с вошедшими подразделениями ВС РФ в Должанск прибыл Александр Гайдей (позывной "Рим") – бывший главарь бандформирования "ЛНР" (возглавлял так называемую первую казачью сотню им. Стаса Синельникова) и бывший "комендант Свердловска", у которого давний конфликт с Игорем Плотницким (в свое время Гайдея от ареста фактически спас и помог скрыться Игорь Корнет), отметил Тымчук.



Как сообщал Укринформ, во вторник, 21 ноября, боевики, лояльные к Плотницкому окружили здание "МВД "ЛНР". Корнет забаррикадировался в здании "МВД" вместе с бывшим "Беркутом".



В то же время в центре города появилось большое количество людей в военной форме, которые заявляли, что принимают участие в учениях по приказу руководства министерства внутренних дел "ЛНР".



Кроме того, появились сообщения, что в Луганск прибыли из Донецка три военных "Урала" с боевиками "республиканской государственной службы охраны", который подчиняется главарю "ДНР" Александру Захарченко.



В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили побег главаря "Луганской народной республики" Плотницкого в Россию.

















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