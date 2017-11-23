Цихелашвили: Я верю, что больше женщин в миротворческом процессе означает больше мира во всем мире

23.11.2017 19:09 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии находится с трехдневным рабочим визитом в Украине, куда приглашена как докладчик на женский конгресс, организованный ООН. Конгресс, который проводится 22-23 ноября, посвящен включенности, и усилению женщин в политике, экономике, и общественной жизни. А также роли женщин в процессе сохранения и строительства мира.



Конгресс проводится впервые, и на нем присутствуют 300 представителей разных стран мира, политики, бизнесмены, представители СМИ и неправительственных организаций.



Выступление государственного министра из Грузии касалось роли женщин в вопросах мира и безопасности.



"Я верю, больше женщин в миротворческом процессе означает больше мира во всем мире. Аналогично я убеждена, что больше женщин в политике означает более эффективную политику. Я смело повторяю это в течение всей моей жизни.



Гендерное равенство в большей степени касается представительской справедливости, поскольку женщины фактически составляют большинство населения во многих обществах, в том числе в Грузии с 52,3%.



Гендерное равенство, и усиление женщин является естественным процессом любого общества. Все мы хотим, и нам необходимо развитие возможностей и таланта нашего общества для большего прогресса. Это не было бы достигнуто без должной включенности женщин"- заявила в своей речи Кетеван Цихелашвили.



По словам государственного министра, необходимо гендерное равенство юридическим, институциональным, и практическим положениям, чтобы эффективней продолжить искоренение насилия и дискриминации.



На конференции министр говорила о законе, принятом в 2006 году в Грузии "О пресечении насилия в семье, защите и помощи жертвам насилия в семье", а также о законе "Об искоренении всех форм дискриминации".



Кетеван Цихелашвили отметила, что с 2012 года все формы насилия по отношению к женщинам, включая насилие в семье, считаются в Грузии преступлением, и со временем санкции становятся все более суровыми.



Министр подчеркнула ратификацию Стамбульской конвенции в мае 2017 года о борьбе против насилия по отношению женщин, и насилия в семье, что подразумевает 24 законодательные поправки. А также принятие закона о гендерном равенстве и т.д.



В то же время государственный министр проинформировала присутствующих о процессе осуществления вышеупомянутых законов в практике, и отметила, что определенный результат уже достигнут, случаи насилия уменьшаются.



"Что касается включенности в политике, разумеется, необходимо больше. 15% членов парламента Грузии женщины. Из 23 женщин депутатов 20 занимают высокие парламентские должности. Этот показатель был самым низким в 2008 году, 5%. Женщины представляли всего 11% правительства Грузии.



"Женщины формально активно включены в переговоры, женевские международные дискуссии. А также в государственной дипломатии. Думаю, что у нас должна быть амбиция сделать больше в данном направлении"- отметила государственный министр.



В рамках визита запланированы встречи с разными официальными лицами. Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили вернется в Грузию 24 ноября.

















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