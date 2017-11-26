Осужденный цхинвалським режимом Георгий Гиунашвили освобожден

26.11.2017 19:04 Гражданин Грузии Георгий Гиунашвили, приговоренный к 20 годам тюрьмы властями цхинвалського марионеточного режима, освобожден из заключения, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии. Гиунашвили покинул цхинвальскую тюрьму несколько часов назад и уже находится вместе со своей семьей.



Гиунашвили передали представителя марионеточного режима оккупированной Россией Абхазии для последующего обмена. Как известно, сегодня, 26 ноября, в Цхинвали прибыла абхазская правительственная делегация во главе с Раулем Хаджимба. «Президент Анатолий Бибилов сообщил членам Совбеза об обращении на его имя президента Абхазии Рауля Хаджимба с просьбой передать осужденного Георгия Гиунашвили для последующего обмена на гражданина Абхазии, находящегося в заключении в Грузии», - говорится в сообщении цхинвальского «Совбеза».



Сам Гиунашвили рассказал о своем освобождении следующее: «Я ничего не знал. Рано утром меня разбудили и сказали, что освобождают. С абхазской стороны был представитель Лакербая. У абхазской стороны были какие-то переговоры, не знаю, почему и для чего, но меня передали им и уже с их стороны произошло мое освобождение, перевели меня с территории Эргнети».



Официальный Тбилиси добивался освобождения Гиунашвили на протяжении почти года. Данный вопрос регулярно поднимался на всех встречах в рамках Механизма по предотвращению инцидентов (МПРИ), которые проходили в селе Эргнети на цхинвальской линии российской оккупации сообщает агентство «Новости-Грузия».



«Его освобождение произошло в результате переговоров, длившихся несколько месяцев. В целом, факт очень положительный. Освобождение Георгия Гиунашвили будет позитивным импульсом, как для встреч группы Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, так и для формата международных женевских дискуссий», - заявил заместитель директора информационно-аналитического департамента МВД Грузии Каха Кемоклидзе.



39-летний Гиунашвили был задержан в июне 2016 года за так называемый «незаконный переход границы». Это произошло в то время, когда он пришел в село Дисеви, чтобы посмотреть на собственный дом. Грузинское население было изгнано из села Дисеви после грузино-российской войны 2008 года. В настоящее время село находится в зоне оккупации. Дисеви граничит с селом Мерети Горийского района.



Сам Гиунашвили, его семья и большинство его односельчан после войны поселились в поселке для беженцев Бербуки близ Гори. После задержания и перевода в тюрьму Гиунашвили предъявили обвинение в «диверсионной и террористической деятельности». 3 февраля 2017 года цхинвальский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. По данным цхинвалського режима, Гиунашвили был членом вооруженной «группы самообороны» в своем родном селе.



Он также обвиняется во взрыве ручной осколочной гранаты в многолюдном месте в селе Хельчуа Цхинвальского региона в 2007 году. Кроме того, Гиунашвили обвинен в нападении на представителей осетинских бандформирований в августе 2008 года во время боевых действий, в результате чего был убит один человек и еще один получил тяжелое увечье.















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