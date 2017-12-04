У линии оккупации сегодня состоятся встречи стратегической дискуссии

04.12.2017 18:21 У линии оккупации в Гори сегодня состоятся встречи стратегической дискуссии. Президент, секретарь Совета безопасности, члены правительства и парламента, вместе с руководителями дипломатических миссий, и местными и международными экспертами посетят села, сопредельные с зоной конфликта, и Академию обороны.



"Мы поговорим о том, какую угрозу представляют эти оккупированные территории не только для Грузии, но и вообще для европейской безопасности. Вместе с нашими партнерами мы поговорим о том, как мы можем сделать конкретные действенные шаги с точки зрения интеграции в НАТО"- заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии Шота Гвинерия.



Состоятся встречи с министрами обороны и евроинтеграции. В рамках Дискуссии запланировано принять рекомендательный документ.



Основными темами рассмотрения будут борьба против милитаризации и оккупации черноморского региона, евроатлантическое стремление Грузии, и стратегии о гибридных угрозах.



Встречи в Гори и Тбилиси будут продолжаться в течение двух дней.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

