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У линии оккупации сегодня состоятся встречи стратегической дискуссии
04.12.2017 18:21
У линии оккупации в Гори сегодня состоятся встречи стратегической дискуссии. Президент, секретарь Совета безопасности, члены правительства и парламента, вместе с руководителями дипломатических миссий, и местными и международными экспертами посетят села, сопредельные с зоной конфликта, и Академию обороны.
"Мы поговорим о том, какую угрозу представляют эти оккупированные территории не только для Грузии, но и вообще для европейской безопасности. Вместе с нашими партнерами мы поговорим о том, как мы можем сделать конкретные действенные шаги с точки зрения интеграции в НАТО"- заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии Шота Гвинерия.
Состоятся встречи с министрами обороны и евроинтеграции. В рамках Дискуссии запланировано принять рекомендательный документ.
Основными темами рассмотрения будут борьба против милитаризации и оккупации черноморского региона, евроатлантическое стремление Грузии, и стратегии о гибридных угрозах.
Встречи в Гори и Тбилиси будут продолжаться в течение двух дней.
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