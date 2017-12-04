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У линии оккупации сегодня состоятся встречи стратегической дискуссии


04.12.2017   18:21
У линии оккупации в Гори сегодня состоятся встречи стратегической дискуссии. Президент, секретарь Совета безопасности, члены правительства и парламента, вместе с руководителями дипломатических миссий, и местными и международными экспертами посетят села, сопредельные с зоной конфликта, и Академию обороны.

"Мы поговорим о том, какую угрозу представляют эти оккупированные территории не только для Грузии, но и вообще для европейской безопасности. Вместе с нашими партнерами мы поговорим о том, как мы можем сделать конкретные действенные шаги с точки зрения интеграции в НАТО"- заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии Шота Гвинерия.

Состоятся встречи с министрами обороны и евроинтеграции. В рамках Дискуссии запланировано принять рекомендательный документ.

Основными темами рассмотрения будут борьба против милитаризации и оккупации черноморского региона, евроатлантическое стремление Грузии, и стратегии о гибридных угрозах.

Встречи в Гори и Тбилиси будут продолжаться в течение двух дней.







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