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В оккупированном Цхинвали проходят учения российской 58-ой армии РФ


04.12.2017   20:35
На горном полигоне в оккупированном Цхинвальском регионе, дислоцированные военнослужащие российской оккупационной военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа приступили к полевым занятиям. Информацию распространяют российские СМИ.

По информации СМИ, в учениях участвуют более 1,5 тысячи военнослужащих, современные образцы танков Т-72БМ, боевые машины БМП-2 и БМП-3, самоходные установки «Акация» и «Гвоздика» и беспилотные летательные аппараты.

«В занятиях также принимает участие около 500 боевых машин, танков и самоходных артиллерийских установок подразделений гвардейской военной базы ЮВО», — заявил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, — пишет издание.






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