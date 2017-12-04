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Депутаты обсудили российскую агрессию на встрече с президентом Швейцарии
04.12.2017 22:30
Грузинские депутаты ознакомили президента Швейцарии Дорис Лейтхард с положением на оккупированных территориях.
Как заявила журналистам вице-спикер парламента Тамар Чугошвили, Швейцария является очень важным партнером для Грузии и одним из вопросов, который обсуждался на встрече, была российская агрессия и положение на оккупированных территориях.
«На встрече мы говорили и о ходе Женевского формата. Нашей главной позицией было то, что Грузии в отношении России нужна более сильная поддержка.
Также говорили о том, что очень скоро в силу вступит соглашение о свободной торговле, в том числе и со Швейцарией, и мы надеемся, что это вызовет еще больше экономического сотрудничества и активности», — заявила Чугошвили.
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