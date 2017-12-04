Россия готовилась к агрессии в Украине после войны в Грузии - экс-глава украинской разведки

04.12.2017 23:12 Россия после войны в Грузии начала подготовку к агрессии и развертыванию военной группировки вдоль границ Украины. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса, бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2008-2010) и председатель Службы внешней разведки (2014-2016) Виктор Гвоздь сегодня на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.



Он отметил, что агрессия России показала важность разведывательной деятельности в преодолении вызовов, которые стоят перед Украиной: "Те события, которые произошли у нас после 2014 года - события агрессии против Украины, они показали насколько у нас много вызовов, и они акцентировали внимание на том, насколько важной для нашего государства должна быть разведка".



"Еще будучи руководителем военной разведки, я увидел определенные несоответствия, для мирного времени эта структура работала так, как она работала... Я понимал еще тогда, в 2009 году, а мы видели уже соответствующую подготовку РФ после Грузии (вооруженное противостояние в т.н. Южной Осетии в августе 2008 года), когда они начали разворачивать группировки (войск) вдоль наших границ, нам нужно менять подходы и к разведывательной деятельности", - отметил он.















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