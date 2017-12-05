МНЕС провела семинар для журналистов с оккупированных территорий Грузии

05.12.2017 11:34 На прошлой неделе 12 журналистов с контролируемой Грузией территории и двух отколовшихся от нее регионов, Абхазии и Цхинвалського региона/т.н.т.н. Южной Осетии, встретились в столице Армении, Ереване, на семинаре. Целью семинара было обеспечить непрерывный поток независимой информации по всему региону и расширить возможности для диалога и сотрудничества. Все участники специализируются на представлении информации о региональных событиях в своих соответствующих областях.



Семинар был организован Миссией Наблюдателей ЕС в Грузии в сотрудничестве с Институтом по освещению войны и мира (IWPR).



Участники семинара были проинформированы о текущей ситуации в области прав человека и свободы слова, с заострением особого внимания на роли социальных медиа в регионе Южного Кавказа. Также обсуждались конфликты в регионе и проблемы, которые они вызывают на пути развития трансграничной торговли и сотрудничества.



Наконец, журналисты обсудили свою роль в освещении региональных конфликтов. Семинар предоставил множество возможностей для участников работать в группах и делиться собственным опытом с коллегами из разных стран.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

