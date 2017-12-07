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Главы МИД стран ОБСЕ обсудят замороженные конфликты


07.12.2017   15:38
В Вене начало свою работу 24-е ежегодное заседание Совета министров иностранных дел стран - членов ОБСЕ.

В заседании принимают участие более 40 глав МИД, включая парламентскую делегацию Грузии, в которую входят председатель парламентского комитета по внешним связям Софио Кацарава и президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели.

Мероприятие открыл действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц.

В ходе встречи министры обсудят вопросы урегулирования существующих конфликтов на пространстве ОБСЕ, укрепление возможностей ОБСЕ в вопросах управления кризисами, ответа на современные вызовы.

Министериал ОБСЕ представляет собой орган центральных решений и управления организации. На ежегодной встрече министры иностранных дел 57 государств – членов организации рассмотрят существующие на пространстве ОБСЕ проблемы и вопросы безопасности.






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