Главы МИД стран ОБСЕ обсудят замороженные конфликты

07.12.2017 15:38 В Вене начало свою работу 24-е ежегодное заседание Совета министров иностранных дел стран - членов ОБСЕ.



В заседании принимают участие более 40 глав МИД, включая парламентскую делегацию Грузии, в которую входят председатель парламентского комитета по внешним связям Софио Кацарава и президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели.



Мероприятие открыл действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц.



В ходе встречи министры обсудят вопросы урегулирования существующих конфликтов на пространстве ОБСЕ, укрепление возможностей ОБСЕ в вопросах управления кризисами, ответа на современные вызовы.



Министериал ОБСЕ представляет собой орган центральных решений и управления организации. На ежегодной встрече министры иностранных дел 57 государств – членов организации рассмотрят существующие на пространстве ОБСЕ проблемы и вопросы безопасности.















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