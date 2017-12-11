Глава МВД Грузии посетил Эргнетский пост департамента по особым поручениям

11.12.2017 11:09 Министр внутренних дел Георгий Гахария вместе с заместителями посетил Эргнетский пост департамента по особым поручениям.



Министр осмотрел пост и ознакомился со служебными и жилищными условиями сотрудников.



Георгий Гахария осмотрел и базу в Каралети.



Министр посетил краевое управление по особым поручениям МВД в Шида Картли и встретился с личным составом.















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