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Глава МВД Грузии посетил Эргнетский пост департамента по особым поручениям
11.12.2017 11:09
Министр внутренних дел Георгий Гахария вместе с заместителями посетил Эргнетский пост департамента по особым поручениям.
Министр осмотрел пост и ознакомился со служебными и жилищными условиями сотрудников.
Георгий Гахария осмотрел и базу в Каралети.
Министр посетил краевое управление по особым поручениям МВД в Шида Картли и встретился с личным составом.
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