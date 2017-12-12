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12-13 декабря состоится очередной раунд женевских переговоров


12.12.2017   11:01
12-13 декабря состоится очередной раунд женевских международных переговоров. По заявлению первого заместителя государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, Лаши Дарсалия, грузинская сторона поставит на встречах традиционные вопросы.

По информации Дарсалия, на встрече рассмотрят вопросы безопасности, и положение с точки зрения прав человека на оккупированных территориях.

По его же заявлению, разговор коснется также вопросов взятия Россией обязательства о неприменении силы, и возвращения беженцев в свои дома.







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