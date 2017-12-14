Заявление МИД Грузии в связи с 42-м раундом Женевских международных переговоров

14.12.2017 12:54 12-13 декабря 2017 года состоялся 42-й раунд женевских международных переговоров, где рассмотрели тяжелые результаты этнической дискриминации по отношению грузин, оставшихся в Абхазии и Цхинвальском регионе.



Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии.



"12-13 декабря 2017 года состоялся 42-й раунд женевских международных переговоров, в рамках которого главным предметом рассмотрения являлись тяжелые результаты этнической дискриминации по отношению грузин, оставшихся в Абхазии и Цхинвальском регионе, и вопрос неприменения силы и создания международных механизмов безопасности.



Детально рассмотрели тяжелое положение на оккупированных территориях Грузии с гуманитарной, точки зрения безопасности, и прав человека. Участники из Грузии поставили вопрос невыполнения Россией соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Подчеркнули, что усиление российского военного пребывания в Абхазии и Цхинвальском регионе, незаконная милитаризация, и регулярные военные учения содействуют последующей дестабилизации обстановки на месте.



Грузинские участники выразили тревогу в связи продолжением процесса интеграции Абхазии и Цхинвальского региона в Российскую Федерацию, в частности создания таможенного поста Российской Федерации в Сухуми, и заявления российского оккупационного режима в Цхинвали о создании аналогичной структуры в Ахалгори.



Предметом острой дискуссии было продолжение установления колючих ограждений и разных искусственных барьеров на линии оккупации. Участники из Грузии и США призвали к немедленному открытию закрытых т.н. пунктов перехода на линии оккупации. Пространно рассмотрели необходимость свободного передвижения и доступа местного населения на свои сельскохозяйственные земельные участки. Отметили, что практика незаконных задержаний и похищений способствует эскалации положения на местах.



В рамках переговоров особый акцент был сделан на усиление этнической дискриминации грузин в Абхазии и Цхинвальском регионе. Отметили тяжелое положение жителей Гальского района с данной точки зрения. Подчеркнули, что регистрация местного грузинского населения иностранцами, последующее ограничение их фундаментальных прав и свобод, принуждение к изменению грузинских фамилий и этнической идентичности, может стать основанием новой волны этнической чистки в оккупированных регионах"- говорится в заявлении.



"Сопредседатели и участники из Грузии и США осудили целенаправленное уничтожение частной собственности этнически грузинского населения в селе Эредви, и других грузинских селах Цхинвальского региона. Рассмотрели тяжелые результаты запрещения получения образования на родном языке в Гальском и Ахалгорском районах, и необходимость незамедлительного исправления данной ситуации. Отметили, что все это служит тому, чтобы стереть грузинский след в Абхазии и Цхинвальском регионе, и русификации проживающего там населения.



Грузинские участники поставили вопрос необходимости охраны памятников культурного наследия на оккупированных территориях, и сохранения их аутентичности. Участники из Грузии и США еще раз призвали оккупационный режим к немедленному задержанию убийцы Гиги Отхозория. Подчеркнули необходимость сотрудничества с точки зрения охраны окружающей среды. В данном контексте состоялась также информационная сессия о сокращении рисков катастрофы.



Состоялась предметная дискуссия о проекте заявления участников женевских международных переговоров о неприменении силы. Грузинские участники подчеркнули необходимость взятия, выполнения Россией обязательства о неприменении силы, и гарантии всего этого международными механизмами безопасности. Несмотря на разные подходы, участники договорились продолжить работу на следующем раунде с целью сближения позиций. Сопредседатели и участники из Грузии и США призвали представителей России, и ее оккупационных режимов, с ответственностью отнестись к женевскому формату, и включится в переговоры о безопасном и достойном возвращении вынужденно перемещенных лиц и беженцев. Несмотря на это, они вновь попытались политизировать гуманитарные темы, и в ходе обсуждения вопроса беженцев покинули комнату переговоров.



Участники попрощались с представителем ООН в женевских международных переговорах Анти Турунненом, поблагодарили его за восьмилетние усилия в ранге сопредседателя. Участники также приветствовали нового специального представителя Евросоюза на Южном Кавказе и в Грузии по вопросам кризиса, Тойво Клаара, и пожелали ему успешного сопредседательства женевских переговоров.



Очередной раунд переговоров состоится 27-28 марта 2018 года"- говорится в заявлении.



"Женевские международные переговоры созданы на основании соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Дискуссии идут в рамках двух рабочих групп, где участники переговоров представлены в индивидуальном статусе. В рамках первой рабочей группы рассматриваются вопросы безопасности и стабильности на оккупированных территориях Грузии, а во второй рабочей группе – положение с точки зрения прав человека, и в гуманитарном контексте в Абхазии и Цхинвальском регионе, а также вопросы безопасного и достойного возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев в собственные места проживания. Переговоры проводятся по сопредседательству Евросоюза, ООН, и ОБСЕ, и с участием Грузии, Российской Федерации, и Соединенных Штатов Америки. На встречах рабочей группы присутствуют также руководитель временной администрации бывшей автономной области т.н. Южной Осетии, и председатель парламента А/Р Абхазии, так же как и представители оккупационных режимов Цхинвали и Сухуми"- сказано в заявлении.

















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