|
США обвинили РФ в обстреле мирных районов Донбасса
14.12.2017 13:52
США обвинили РФ в ракетных и артиллерийских обстрелах на Донбассе и призвали Кремль предпринять шаги по урегулированию гуманитарного кризиса. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, передает "Интерфакс-Украина".
"Ситуация в Украине, к сожалению, не улучшается. США, по-прежнему глубоко обеспокоены эскалацией насилия и ухудшением гуманитарной ситуации в восточной части Украины", - подчеркнула Нойерт.
"США вновь призывают Россию прекратить артиллерийские и ракетные обстрелы украинских мирных районов и соблюдать режим прекращения огня", - заявила она.
"Гуманитарная ситуация на востоке Украины сейчас хуже, чем за последние три года. Мы призываем Россию предпринять немедленные шаги по урегулированию гуманитарного кризиса путем вывода своих сил и согласия на надежную миротворческую миссию ООН", - сказала Нойерт.
"США также призывают Украину сделать больше для защиты гражданского населения и стратегической инфраструктуры", - отметила пресс-секретарь Госдепа.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна