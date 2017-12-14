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Посольство Ирана в Грузии уличает цхинвальские СМИ во лжи


14.12.2017   21:57
Посольство Ирана в Грузии опровергает интерес посла Ирана в России в сотрудничестве с оккупированным Россией Цхинвальским регионом Грузии в научной сфере.

По информации посольства, распространенная осетинскими информационным агентством "РЕС" информация лишена оснований.

«Посольство Исламской Республики Иран в Грузии, подчеркивая территориальную целостность дружественной страны, опровергает распространенную информацию, которая лишена всяких оснований и не соответствует правде. Вместе с тем, связывание этой фальсифицированной информации с послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации, является явным нарушением журналистской профессиональной этики», - говорится в заявлении посольства.






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