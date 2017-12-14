Посольство Ирана в Грузии уличает цхинвальские СМИ во лжи

14.12.2017 21:57 Посольство Ирана в Грузии опровергает интерес посла Ирана в России в сотрудничестве с оккупированным Россией Цхинвальским регионом Грузии в научной сфере.



По информации посольства, распространенная осетинскими информационным агентством "РЕС" информация лишена оснований.



«Посольство Исламской Республики Иран в Грузии, подчеркивая территориальную целостность дружественной страны, опровергает распространенную информацию, которая лишена всяких оснований и не соответствует правде. Вместе с тем, связывание этой фальсифицированной информации с послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации, является явным нарушением журналистской профессиональной этики», - говорится в заявлении посольства.















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