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Посольство Ирана в Грузии уличает цхинвальские СМИ во лжи
14.12.2017 21:57
Посольство Ирана в Грузии опровергает интерес посла Ирана в России в сотрудничестве с оккупированным Россией Цхинвальским регионом Грузии в научной сфере.
По информации посольства, распространенная осетинскими информационным агентством "РЕС" информация лишена оснований.
«Посольство Исламской Республики Иран в Грузии, подчеркивая территориальную целостность дружественной страны, опровергает распространенную информацию, которая лишена всяких оснований и не соответствует правде. Вместе с тем, связывание этой фальсифицированной информации с послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации, является явным нарушением журналистской профессиональной этики», - говорится в заявлении посольства.
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