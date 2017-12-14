Антиоккупационное движение: Власть пытается сорвать наблюдательскую миссию

14.12.2017 21:59 По заявлению Антиоккупационного движения, в последнее время шаги, сделанные представителями власти против движения, направлены на срыв наблюдательской миссии, что поливает воду на мельницу российских оккупантов.



Представители движения заявили, что недавно МВД не разрешило им поставить два контейнера, приобретенные сторонниками движения, на земельном участке несельскохозяйственного назначения в селе Нигоза, и неофициально назвало причиной то, что стационарный пост вызовет раздражение российских оккупантов, поскольку его будет видно с военной базы оккупированного Цинагари. Гражданские активисты хотели использовать два небольшого размера контейнера как приют в ходе патрулирования в зимних условиях.



Вдобавок ограничение передвижения членов организации в направлении их поста Эргнети, находящегося в 50 метрах от металлического забора, установленного оккупантами. Неофициальной причиной и здесь назвали нежелание дразнить патруль российских оккупантов.



13 декабря по единоличному решению мэра Каспи было аннулировано устное соглашение с муниципалитетом, существующее до выборов 2016 года, по которому активистам антиоккупационного движения "Сила в единстве" уступили в селе Нигоза одну комнату сельского клуба, чтобы перезимовать.



Соглашение было достигнуто с заместителем мэра муниципалитета, и по его инициативе активистам дали ключи от комнаты. Однако после того как новоизбранный мэр Манучар Меребашвили принял решение об их выселении, заместитель мэра опроверг наличие соглашения, после чего мэр Каспи заявил журналистам, что "Сила в единстве" незаконно вторглась в здание, находящееся на балансе сельского муниципалитета. По его же словам, население потребовало выселить активистов, поскольку "детей пугает передвижение незнакомых людей в селе".



"Сила в единстве" с полной ответственностью заявляет, что это бессовестная ложь, и, возможно, мэр Каспи озвучивает решение высших эшелонов правительства, которые хотят развалить миссию. В течение пяти месяцев выполнения своей миссии ни у одного из активистов организации не было ни только конфронтации и недовольства, а даже спора с местным населением, напротив, население выражало поддержку активистам, и приглашало их к себе в дом, а отношения с местной школой и детьми в целом основывались на полном взаимопонимании, что не раз отмечал директор школы.



По нашему мнению, выступление от имени населения, якобы подчеркивая их недовольство, когда этого недовольства нет вообще, является еще одним доказательством того, что власть хочет помешать деятельности миссии, и более того, сорвать ее.



Анализируя информацию, имеющуюся в нашем распоряжении, полученную в результате расшифровки активности российских оккупантов в части Шида Картли, можно сделать вывод, что враждебно настроенная российская военная машина готовится к большой провокации. Это также подтверждает тот факт, что недавно начались совместные военные тренировки как в Цхинвальском направлении (на полигоне Дзарцеми), так и в оккупированной Абхазии (Нагвалоу, Цебельда). Военные учения проводятся также в Астраханской области и Краснодарском крае. Примечательно, что в практической части учения условным противником почти всегда является Грузия.



На этом фоне шаги, предпринимаемые различными ветвями власти против движения "Сила в единстве" порождают восприятие, что в зоне конфликта власти препятствует эффективная группа мониторинга, которая оперативно обрабатывает информацию, и обеспечивает осведомленность общественности их быстрым распространением в средствах массовой информации, а также в социальных сетях. Причина и здесь простая и банальная: "Не надо раздражать Россию".



"Сила в единстве" заявляет, что наблюдательская миссия не прекратится, несмотря на то, нравится это кому-то или нет. Мы обязательно найдем ресурс, чтобы продолжить патрулирование в зимних условиях. Параллельно, будут продолжены акции на автомагистрали".















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