МИД Грузии: Состояние грузин, пострадавших в Украине, удовлетворительное

19.12.2017 15:15 По информации Министерства иностранных дел Грузии, из грузин, пострадавших во время нападения на позиции «Грузинского легиона» в Украине, госпитализирован лишь один.



Как сообщают в ведомстве, консульство связалось с ними и в случае необходимости окажет им соответствующую помощь.



«Консульство на связи с ними и в случае необходимости им будет оказана соответствующая помощь. Госпитализирован лишь один и ему проводится должное лечение», - заявляют в министерстве.

По их же данным, из 8-ми раненых грузин только шесть.



Напомним, что, по информации бывшего пресс-атташе посольства Грузии Бачо Корчилава, на Светлодарской дуге в Украине «боевики» осуществили мощную атаку на позиции «Грузинского легиона».



У «Грузинского легиона» восемь раненых. Парни попали под артобстрел», - говорится в заявлении Бачо Корчилава.



Эту информацию на своей странице в «Фейсбук» подтвердил и командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.















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