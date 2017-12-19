|
МИД Грузии: Состояние грузин, пострадавших в Украине, удовлетворительное
19.12.2017 15:15
По информации Министерства иностранных дел Грузии, из грузин, пострадавших во время нападения на позиции «Грузинского легиона» в Украине, госпитализирован лишь один.
Как сообщают в ведомстве, консульство связалось с ними и в случае необходимости окажет им соответствующую помощь.
«Консульство на связи с ними и в случае необходимости им будет оказана соответствующая помощь. Госпитализирован лишь один и ему проводится должное лечение», - заявляют в министерстве.
По их же данным, из 8-ми раненых грузин только шесть.
Напомним, что, по информации бывшего пресс-атташе посольства Грузии Бачо Корчилава, на Светлодарской дуге в Украине «боевики» осуществили мощную атаку на позиции «Грузинского легиона».
У «Грузинского легиона» восемь раненых. Парни попали под артобстрел», - говорится в заявлении Бачо Корчилава.
Эту информацию на своей странице в «Фейсбук» подтвердил и командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна