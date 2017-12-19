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МИД Грузии: Состояние грузин, пострадавших в Украине, удовлетворительное


19.12.2017   15:15
По информации Министерства иностранных дел Грузии, из грузин, пострадавших во время нападения на позиции «Грузинского легиона» в Украине, госпитализирован лишь один.

Как сообщают в ведомстве, консульство связалось с ними и в случае необходимости окажет им соответствующую помощь.

«Консульство на связи с ними и в случае необходимости им будет оказана соответствующая помощь. Госпитализирован лишь один и ему проводится должное лечение», - заявляют в министерстве.
По их же данным, из 8-ми раненых грузин только шесть.

Напомним, что, по информации бывшего пресс-атташе посольства Грузии Бачо Корчилава, на Светлодарской дуге в Украине «боевики» осуществили мощную атаку на позиции «Грузинского легиона».

У «Грузинского легиона» восемь раненых. Парни попали под артобстрел», - говорится в заявлении Бачо Корчилава.

Эту информацию на своей странице в «Фейсбук» подтвердил и командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.






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